Antalyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Başlattı
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki Sipay Bodrum FK maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanda, oyuncular yenilenme ve özel oyun çalışmaları gerçekleştirdi.
Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Sipay Bodrum FK karşılaşması için öğle saatlerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Trendyol Süper Lig'de dünkü Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas, çabukluk ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.