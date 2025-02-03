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Antalyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Takım, idmanını teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirdi.

Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Sipay Bodrum FK ile 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketlerinin ardından pas, çabukluk çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Akdeniz ekibi, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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