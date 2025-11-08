Antalyaspor, Beşiktaş'a 3-1 Mağlup Oldu
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş karşısında 3-1'lik bir mağlubiyet aldı. Maçta Boli'nin 52. dakikada attığı golle Antalyaspor'un tek golü gelirken, Beşiktaş'ın golleri Abraham, Djalo ve Jota'dan geldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Beşiktaş defansının hatasında topu önünde bulan Boli, rakibini çalımlayıp ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
81. dakikada Cerny'in pasıyla ceza sahası sol çaprazdan içeri giren Jota, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3
90+1. dakikada soldan ceza sahasına gidip kale çizgisine inen Paal'ın yerden pasında Boli'nin gelişine vuruşunda top defansa çarpıp kale direğine yakın noktadan kornere çıktı.
Stat: Corendon Airlines
Hakemler: Cihan Aydın, Candaş Elbil, Murat Temel
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya (Hüseyin Türkmen dk. 46), Paal, Soner Dikmen (Ballet dk. 84), Saric, Abdülkadir Ömür (Doğukan Sinik dk. 72), Cvancara (Samet Karakoç dk. 46), Boli
Yedekler: Van de Streek, Gueye, Storm, Veysel Sarı, Kerem Kayaarası, Kağan Arıcan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan (Kartal Yılmaz dk. 46), Cerny (Demir Ege Tıknaz dk. 89), Cengiz Ünder (Rashica dk. 80), Toure, Abraham (Jota dk. 68)
Yedekler: Mert Günok, Uduokhai, Taylan Bulut, Jurasek, Devrim Şirin, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Sorumlu: Murat Kaytaz
Goller: Boli (dk.52) (Antalyaspor), Abraham (dk. 2), Djalo (dk. 27), Jota (dk.81) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür, Soner Dikmen (Antalyaspor), Jota (Beşiktaş) - ANTALYA