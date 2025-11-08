Haberler

Antalyaspor, Beşiktaş'a 3-1 Mağlup Oldu

Antalyaspor, Beşiktaş'a 3-1 Mağlup Oldu
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş karşısında 3-1'lik bir mağlubiyet aldı. Maçta Boli'nin 52. dakikada attığı golle Antalyaspor'un tek golü gelirken, Beşiktaş'ın golleri Abraham, Djalo ve Jota'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Beşiktaş defansının hatasında topu önünde bulan Boli, rakibini çalımlayıp ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

81. dakikada Cerny'in pasıyla ceza sahası sol çaprazdan içeri giren Jota, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

90+1. dakikada soldan ceza sahasına gidip kale çizgisine inen Paal'ın yerden pasında Boli'nin gelişine vuruşunda top defansa çarpıp kale direğine yakın noktadan kornere çıktı.

Stat: Corendon Airlines

Hakemler: Cihan Aydın, Candaş Elbil, Murat Temel

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya (Hüseyin Türkmen dk. 46), Paal, Soner Dikmen (Ballet dk. 84), Saric, Abdülkadir Ömür (Doğukan Sinik dk. 72), Cvancara (Samet Karakoç dk. 46), Boli

Yedekler: Van de Streek, Gueye, Storm, Veysel Sarı, Kerem Kayaarası, Kağan Arıcan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Uçan (Kartal Yılmaz dk. 46), Cerny (Demir Ege Tıknaz dk. 89), Cengiz Ünder (Rashica dk. 80), Toure, Abraham (Jota dk. 68)

Yedekler: Mert Günok, Uduokhai, Taylan Bulut, Jurasek, Devrim Şirin, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Murat Kaytaz

Goller: Boli (dk.52) (Antalyaspor), Abraham (dk. 2), Djalo (dk. 27), Jota (dk.81) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür, Soner Dikmen (Antalyaspor), Jota (Beşiktaş) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
