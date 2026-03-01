Haberler

Rıza Perçin: "2-2'lik sonuç bizi üzdü"

Antalyaspor'un Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Başkan Rıza Perçin, 2-0 öne geçmelerine rağmen sonucun kendilerini üzdüğünü, hakemlere cesaret çağrısında bulundu.

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından yaptığı açıklamada, "2-0 öne geçtik, daha farklı olabilirdi. Genel tabloya baktığımızda bugün üzülen taraf biziz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, sergilenen oyunun skora yansımamasından dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

"60 dakika müthiş bir oyun vardı"

Maça oldukça etkili başladıklarını hatırlatan Başkan Perçin, "Maç 2-2 sona erdi ancak biz bu sonuca sevinmiyoruz. 2-0 öne geçtik, daha farklı olabilirdi. Yaklaşık 60 dakika çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Futbolcu kardeşlerimizi ve teknik ekibimizi kutluyorum. Taraftarlarımız da 90 dakika boyunca müthiş bir destek verdi" ifadelerini kullandı.

"3. golü bulabilirdik"

Hafta içi yapılan hazırlıkların sahaya yansıdığını ancak son bölümde stres yaşadıklarını belirten Perçin, "Hafta içi çok iyi çalışılmıştı. Son dakikalarda biraz stres yaşadık. 3. golü de bulabilirdik. Ancak genel tabloya baktığımızda bugün üzülen taraf biziz" şeklinde konuştu.

Hakemlere cesaret çağrısı

Hakem yönetimiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Perçin, "Hakem arkadaşların biraz daha cesaretli olmasını istirham ediyoruz. Zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz" dedi.

"Alınan puan elbette kıymetli"

Fenerbahçe'nin gücüne vurgu yapan Başkan Rıza Perçin, "Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı alınan bir puan elbette kıymetli. Ancak oyuna baktığımızda 2-2'lik sonuç bizi üzmüştür" diyerek sözlerini noktaladı. - ANTALYA

