Haberler

Antalyaspor'un yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı

Antalyaspor'un yeni yönetim kurulu görev dağılımını yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor AŞ'nin yeni yönetim kurulu, Mustafa Ergün başkanlığında ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Başkan vekilliğine Serkan Sürer, mali işlere Harun Tümer, basın sözcülüğüne Ali Topuz getirildi.

Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'nin yeni yönetim kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 19 Haziran'da göreve seçilen Antalyaspor AŞ'nin yönetim kurulu, Mustafa Ergün başkanlığında ilk toplantıda bir araya geldi.

Başkan vekili olarak Serkan Sürer belirlenirken, yeni yönetimde mali işler sorumluluğunu Harun Tümer, basın sözcülüğünü de Ali Topuz üstlendi.

Antalyaspor Futbol Akademisi'nden sorumlu yönetim kurulu üyeleri Fatih Demirtop ile Haydar Ali Yıldırım oldu. İdari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyeliklerine Ali İzzet Şengel ve Mehmet Ağırbayraktar getirildi. Futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyeleri Serkan Sürer, Bilal Özkan, Ali Altınay ve Hakan Kayaarası'ndan oluştu. Dış ilişkiler ve kurumsal ilişkilerden sorumlu yöneticiler ise Lokman Arslan, Ali Topuz ve Mehmet Ağırbayraktar oldu.

Projelerden sorumlu yönetim kurulu üyeliklerine Nebi Erdemsoy, Lokman Arslan ve Haydar Ali Yıldırım; taraftar ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğine ise Ali İzzet Şengel getirildi. Toplantıda, satış pazarlama ve satın almadan sorumlu yönetim kurulu üyeleri Lokman Arslan, Nebi Erdemsoy ve Mehmet Ağırbayraktar olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Oktay Özden
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı

CHP'de bir şok daha! İmamoğlu'nun prensi de AK Parti'ye göz kırptı
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 214'e yükseldi

Ülke dev bir mezarlığa döndü! Virüsün bilançosu korkunç boyutlarda
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı

Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek çok başka çıktı
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Piknik için gittikleri bahçede kan donduran infaz
Maç oynanırken sevgilisine evlenme teklif etti, saniyeler sonra bin pişman oldu

Maç oynanırken evlenme teklif etti, saniyeler sonra bin pişman oldu
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam' resti

Tüm dengeleri değiştirecek iddia! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu resti
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla