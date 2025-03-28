Antalyaspor, Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Samudio ve Gaich'ten gelirken, Alanyaspor'un tek golü Cordova'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Onvo Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada rakip yarı alanın sol tarafından kullanılan serbest vuruşta penaltı noktasında Samudio'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul'da kaldı.
81. dakikada Güray'ın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul'da kaldı.
81. dakikada Alanyaspor'da sert atılan geri pası kaleci Ertuğrul iyi kontrol edemedi, top direğe çarpıp Sam Larsson'un önünde kaldı. Larsson'un bekletmeden pasında topla buluşan Gaich, kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı (Mert Yılmaz dk. 75), Veysel Sarı, Gerxhaliu, Güray Vural (Abdurrahim Dursun dk. 85), Soner Dikmen, Kaluzinski, Ramzi Safuri (Gaich dk. 75), Van de Streek, Samudio (Djenepo dk. 85), Sam Larsson (Emrecan Uzunhan dk. 90+2)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Erdal Rakip, Petrusenko, Hasan Yakup İlçin, Milosevic
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih, Lima, Aliti (Balkovec dk. 79), Enes Keskin, Richard (Ui-jo Hwang dk. 87) Makouta, Yusuf Özdemir, Vilhena, Efecan Karaca (Janvier dk. 46), Cordova (Sporar dk. 79)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Mert Toy, Yusuf Can Karademir, Arda Usluoğlu
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: Samudio (dk. 43), Gaich (dk. 81) (Antalyaspor), Cordova (dk. 22) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Djenepo, Gaich, Abdurrahim Dursun (Antalyaspor), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Alanyaspor) - ANTALYA