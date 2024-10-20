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Antalyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antalyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Onvo Antalyaspor, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Galatasaray maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışmaları yaparken, diğer oyuncular ise teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sahada antrenman gerçekleştirdi.

Onvo Antalya spor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanya spor ile 27 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dünkü Galatasaray maçının ilk 11'in de forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki spor salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sahada çalıştı.

Antrenmana, 19 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor

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