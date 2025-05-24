EYÜPSPOR, Süper Lig'in 37'nci haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Eyüpspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çaldı. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını Ogün Kamacı ile Samet Özkul üstlendi.

Maça ev sahibi Eyüpspor, "Birkan Tetik, Melih Kabasakal, Claro, Umut Meraş, Caner Erkin, Stepanenko, Ampem, Tayfur Bingöl, Yalçın Kayan, Thiam, Umut Bozok" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Antalyaspor ise "Abdullah Yiğiter, Thalisson, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Kaluzinski, Erdal Rakip, Güray Vural, Soner Dikmen, Safuri, Samudio" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin 36'ncı dakikasında Antalyaspor'un Safuri ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 40'ıncı dakikada Eyüpspor öne geçti. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Thiam'ın topu rakiplerinden kurtardıktan sonra sağ ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Eyüpspor 42'nci dakikada farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına sarkan Thiam'ın şutunu kaleci Abdullah Yiğiter kurtardı. Seken topa sol ayağıyla vuran Ampem topu ağlarla buluşturdu: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının ilk 30 dakikasında iki rakipte pozisyonlara girse de gol sesi çıkmadı. 87'nci dakikada Antalyaspor golü buldu. Hamza Akman'ın kaptırdığı topu önüne alan Gaich, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra topu ağlara gönderdi: 2-1. Maçta başka gol sesi çıkmadı, Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Eyüpspor puanını 53'e yükselirken, Antalyaspor 44 puanda kaldı.