Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EYÜPSPOR, Süper Lig'in 37'nci haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

EYÜPSPOR, Süper Lig'in 37'nci haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Eyüpspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çaldı. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını Ogün Kamacı ile Samet Özkul üstlendi.

Maça ev sahibi Eyüpspor, "Birkan Tetik, Melih Kabasakal, Claro, Umut Meraş, Caner Erkin, Stepanenko, Ampem, Tayfur Bingöl, Yalçın Kayan, Thiam, Umut Bozok" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Antalyaspor ise "Abdullah Yiğiter, Thalisson, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı, Kaluzinski, Erdal Rakip, Güray Vural, Soner Dikmen, Safuri, Samudio" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadelenin 36'ncı dakikasında Antalyaspor'un Safuri ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 40'ıncı dakikada Eyüpspor öne geçti. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Thiam'ın topu rakiplerinden kurtardıktan sonra sağ ayağıyla çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Eyüpspor 42'nci dakikada farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına sarkan Thiam'ın şutunu kaleci Abdullah Yiğiter kurtardı. Seken topa sol ayağıyla vuran Ampem topu ağlarla buluşturdu: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının ilk 30 dakikasında iki rakipte pozisyonlara girse de gol sesi çıkmadı. 87'nci dakikada Antalyaspor golü buldu. Hamza Akman'ın kaptırdığı topu önüne alan Gaich, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra topu ağlara gönderdi: 2-1. Maçta başka gol sesi çıkmadı, Eyüpspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Eyüpspor puanını 53'e yükselirken, Antalyaspor 44 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'nin konuştuğu cinayet davasında gerekçeli karar açıklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı

Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara Dolmabahçe'de bir araya geldi! Görüşme 2.5 saat sürdü

Dolmabahçe'de sürpriz Suriye zirvesi! Görüşme 2 buçuk saat sürdü
Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar

Fenerbahçe'nin yıldızını apar topar geri çağırdılar
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı

Borsa manipülasyonu soruşturmasında 3 tutuklama! Elebaşı tanıdık
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.