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Antalya Toroslar Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'u uzatmada yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u normal süresi 97-97 sona eren maçın uzatma bölümünde 107-106 yendi. Müsabakanın en skorer ismi Antalya Toroslar Basketbol'dan 52 sayı ile Kelsey Bone oldu.