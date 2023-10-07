Antalya Toroslar Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'u uzatmada yendi
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u normal süresi 97-97 sona eren maçın uzatma bölümünde 107-106 yendi. Müsabakanın en skorer ismi Antalya Toroslar Basketbol'dan 52 sayı ile Kelsey Bone oldu.
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Fatma Öztürk, Uğur Yüksel
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 16, Sevgi 5, Ellenberg 35, Fatmanur 2, Merve, Ayşegül 24, Richardson 6, Petronyte 12, Damla 6, Nazlı Bircan
ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Sheppard 12, Bone 52, Günesh Denise 7, Gonca, Arzu Asiye 8, Özge 4, Andela 6, Henderson 10, Helin 8
1'İNCİ PERİYOT: 19-16
DEVRE: 43-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-64
NORMAL SÜRE: 97-97
5 FAUL: 32.04 Petronyte, 38.28 Richardson (Melikgazi Kayseri Basketbol)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u normal süresi 97-97 sona eren maçın uzatma bölümünde 107-106 yendi.
Müsabakanın en skorer ismi Antalya Toroslar Basketbol'dan 52 sayı ile Kelsey Bone oldu.