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Antalya Toroslar Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol'u uzatmada yendi

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u normal süresi 97-97 sona eren maçın uzatma bölümünde 107-106 yendi. Müsabakanın en skorer ismi Antalya Toroslar Basketbol'dan 52 sayı ile Kelsey Bone oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Batuhan Söylemezoğlu, Fatma Öztürk, Uğur Yüksel

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 16, Sevgi 5, Ellenberg 35, Fatmanur 2, Merve, Ayşegül 24, Richardson 6, Petronyte 12, Damla 6, Nazlı Bircan

ANTALYA TOROSLAR BASKETBOL: Sheppard 12, Bone 52, Günesh Denise 7, Gonca, Arzu Asiye 8, Özge 4, Andela 6, Henderson 10, Helin 8

1'İNCİ PERİYOT: 19-16

DEVRE:  43-40

3'ÜNCÜ PERİYOT:  75-64

NORMAL SÜRE:  97-97

5 FAUL: 32.04 Petronyte, 38.28 Richardson (Melikgazi Kayseri Basketbol)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Antalya Toroslar Basketbol, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u normal süresi 97-97 sona eren maçın uzatma bölümünde 107-106 yendi.

Müsabakanın en skorer ismi Antalya Toroslar Basketbol'dan 52 sayı ile Kelsey Bone oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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