Antalya spor haberleri... Konyaaltı'nda Süper Lig heyecanı başlıyor

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2022-2023 sezonuna, evinde oynayacağı Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü maçı ile başlıyor.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2022-2023 sezonu hafta sonu oynanacak maçlar ile başlayacak. Süper Lig'de üçüncü sezonuna başlamaya hazırlanan Mavi Kelebekler ise ilk hafta mücadelesinde Üsküdar Belediye Spor Kulübü'nü konuk edecek. Süper Kupa finalinden sonra çalışmalarına hız kesmeden devam eden Konyaaltı'nda hedef, kendi sahasında ve seyircisi önünde lige galibiyetle başlamak. Hentbolseverler, 11 Eylül Pazar günü 15: 00'te başlayacak mücadeleyi Konyaaltı Belediyesi sosyal medya ve Youtube hesaplarından da canlı olarak takip edebilecek.

Esen'den ilk maça davet

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacaklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, önceki sezonu ilk dörtte bitiren Mavi Kelebekler'i yeni transferler ile daha da güçlendirdiklerini ifade etti. Verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Esen, "Mavi Kelebekler'imiz şampiyonluk yolunda ilerlerken takımımızın itici gücü olan taraftarımızı her zaman olduğu gibi yine tribünleri doldurmalarını istiyoruz. İnanıyorum ki bu sezon taraftarımızın desteği ile hedeflerimize ulaşacağız. Sporcularımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum. Pazar günü bütün sporseverleri takımımıza destek olmaya davet ediyorum" dedi. - ANTALYA