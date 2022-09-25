Antalya spor haberleri... 3. Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali sona erdi

Edinilen Antalya gelişmesine göre Alanya Belediyesi, Alanya Tanıtım Vakfı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin destekleri ile Alanya Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali sona erdi.

Alanya Belediyesi, Alanya Tanıtım Vakfı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin destekleri ile Alanya Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali sona erdi.

3. Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali'nin son gününde protokol ve yüzlerce katılımcı şehir merkezinde bisiklet sürdü. 07 AMY 82 bisiklet plakasıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de 400' e yakın katılımcı ile birlikte festivalde pedal çevirdi.

Üç gün süren festivalin son günü Kestel Kamp alanından start aldı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve yüzlerce bisiklet severin katıldığı tur; Tosmur - Yalı Taksi -Anıt -Damlataş Caddesi - İskele Caddesi ile devam etti. Festival Kızıl Kule önünde son buldu. - ANTALYA