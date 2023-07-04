Üye Girişi
Haberler
Antalya'nın Altın Çocukları Programı Sporcuları Kutladı

Antalya'nın Altın Çocukları Programı Sporcuları Kutladı

Spor Haberleri

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ve spor sezonunda ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden sporcuları kutlamak amacıyla 'Antalya'nın Altın Çocukları' temalı bir program düzenledi. Programda sporcuların başarılarının taktir edilmesi, motivasyonlarının artırılması, kaynaşmanın sağlanması ve yeni sezona hazırlık çalışmalarının görüşülmesi hedeflendi. Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, il protokolü, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, antrenörleri ve aileleri katıldı. Yemek ikramıyla başlayan etkinlikte sporculara plaket verildi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ve spor sezonunda ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden sporcuları kutlamak amacıyla "Antalya'nın Altın Çocukları" temalı bir program düzenledi.

Programda sporcuların başarılarının taktir edilmesi, motivasyonlarının artırılması, kaynaşmanın sağlanması ve yeni sezona hazırlık çalışmalarının görüşülmesi hedeflendi.

Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, il protokolü, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, antrenörleri ve aileleri katıldı.

Yemek ikramıyla başlayan etkinlikte sporculara plaket verildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Spor

Gençlik Antalya Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title