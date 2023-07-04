Antalya'nın Altın Çocukları Programı Sporcuları Kutladı

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı ve spor sezonunda ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden sporcuları kutlamak amacıyla 'Antalya'nın Altın Çocukları' temalı bir program düzenledi. Programda sporcuların başarılarının taktir edilmesi, motivasyonlarının artırılması, kaynaşmanın sağlanması ve yeni sezona hazırlık çalışmalarının görüşülmesi hedeflendi. Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, il protokolü, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, antrenörleri ve aileleri katıldı. Yemek ikramıyla başlayan etkinlikte sporculara plaket verildi.