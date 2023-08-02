Antalya Kumluca'ya Atatürk Stadyumu yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kumluca Belediyesi arasında imzalanan protokol sonrası Atatürk Stadyumu için çalışmalara başlandı. Stadyum projesi kısa sürede tamamlanacak.

Antalya'nın Kumluca ilçesine Atatürk Stadyumu yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu arasında imzalanan protokol sonrası stat için ilk kazma vuruldu.

Haziran ayında ihalesi yapılan Atatürk Stadyumu projesinde mevcut tribünlerin yıkılması için ekipler çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda hazırlıklara hemen başladıklarını belirtti.

İhale sürecinin tamamlandığını kaydeden Böcek, "İlk kazmanın vurulmasıyla çalışmalar başladı. Stadyum 13 bin 200 metrekare alanın 6 bin 650 metrekarelik kısmına inşa edilecek. Projede, idari alan, tuvalet, engelli tuvaleti, duş, soyunma odaları, depo alanları, enerji odası ve su deposu yer alacak. Stadyum projesini kısa sürede tamamlayacağız. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun."ifadelerini kullandı.