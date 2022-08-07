Antalya haberi | Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 Galatasaray: 0 (İlk yarı) Edinilen Antalya gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında FT Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 1. dakikada savunma arkasına sarkan Wright'a atılan uzun topu kaleci Muslera ceza alanı dışına çıkarak kafayla uzaklaştırdı. 17. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün pasını penaltı noktası üzerindeki Emre Akbaba'ya aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşu üstten auta gitti. 20. dakikada Fernando'nun serbest vuruştan ceza alanı arka direğe ortasında Ömer Toprak'ın yere vurdurarak yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti. 22. dakikada Van Anholt'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi. 32. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahası kale çizgisine inen Yunus Akgün'ün vuruşunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi. 38. dakikada kazanılan serbest vuruşta Oliveira'nın şutu savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 40. dakikada Fernando'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Wright topla ilerleyerek ceza alanına girdi. Kaleciye çalım atmak isteyen Wright'ın topunu Muslera eliyle çelerek kontrol etti. 45. dakikada ceza sahası dış sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Fernando'nun vuruşunu kaleci son anda çıkardı. 45+2. dakikada atılan uzun pasta Wright, kaleci Muslera tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+3. dakikada Luiz Adriano'nun penaltı vuruşunu kaleci Muslera kurtardı. Stat: Corendon Airlenes Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Emre Eyisoy xx, Çağlar Uyarcan xx FT Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Kodriashov x, Ömer Toprak x, Güray Vural x, Fernando x, Soner Aydoğdu x, Ndao x, Luiz Adriano x, Ghacha x, Wright x Yedekler: Alperen Uysal, Floranus, Gökdeniz Bayrakdar, Cemali Sertel, Fredy, Ufuk Akyol, Larsson, Sinan Gümüş, Hakan Özmert, Veysel Sarı Teknik Direktör: Alfons Groenendıjk Galatasaray: Muslera xxx, Sacha Boey x, Nelsson xx, Abdülkerim Bardakçı x, Van Aanholt x, Oliveria x, Berkan Kutlu x, Yunus Akgün xx, Emre Akbaba x, Kerem Aktürkoğlu xx, Seferovic x Yedekler: Okan Kocuk, Mıdtsjo, Taylan Antalyalı, Gomis, Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Ali Turap Bülbül, Hamza Yiğit Akman, Kazımcan Karataş Teknik Direktör: Okan Buruk Sarı kartlar: Nelsson, Berkan Kutlu, Muslera (Galatasaray), Ömer Toprak (FT Antalyaspor) - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Antalyaspor Muslera Spor Haberler

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