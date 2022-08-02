Antalya haberi | Antalyaspor, Corendon Airlines ile stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı

Aziz Çetin : Bu iş birliği, sadece Antalya'ya değil, Türkiye'ye örnek olmalı

Yıldıray Karaer: Antalya şehrine olan desteğimiz devam edecek

"Hepimiz çok heyecanlıyız. Sezona evimizde açacağımız için heyecanlıyız. Çok iyi rakibe karşı oynayacağız; iyi transferler, yeni hoca ve yeni heyecan. Biz de iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bizi ne beklediğini biliyoruz. İnşallah stadı dolu görürüz. Taraftarların desteğiyle iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Ayaklarımız yere basıyor. İyi başlayacağımızdan eminim."