Antalya haberi: Türkiye Drag Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı Antalya'da tamamlandı Spor Haberleri Antalya haberler: Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da sona erdi. Türkiye Motosiklet Federasyonunun yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Antalya'da sona erdi. Kepez Belediyesince, Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 81 yarışmacı katıldı. İki gün süren yarışlarda street 1 (600 cc) kategorisinde Fatih Akın Akkuş, street 1 (750 cc) kategorisinde İbrahim Nişli, süper street (1000-1300 cc) kategorisinde Muhammed Kamil Kırbaş, standart 2 (1000-1300 cc) kategorisinde Berke Bor, street 2 (1000-1300 cc) kategorisinde Ufuk Işık ve kadınlar kategorisinde İrem Sümeyye Ölçeksiz birinci oldu. Organizasyon, ödül töreniyle sona erdi. Spor Kaynak: AA / Sinan Özmüş Motosiklet Antalya Türkiye Kepez Spor Haberler

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