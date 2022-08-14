Antalya haberleri! Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) Edinilen Antalya gelişmesine göre - Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. - Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 59. dakikada sağ kanatta top ile buluşan Bünyamin'in ortasında arka direkte topla buluşan Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1 84. dakikada Ümraniyespor atağında sol taraftan çizgiye kadar inen Del Valle ortasını açtı. Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Çağdaş Altay xx, Süleyman Özay xx, Murat Altan xx Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı xx, Serkan Göksu x, Allyson x, Glumac xx, Lenjani x, Oğuz Gürbulak xx (Isaac Sackey dk. 82 ?), Geraldo x (Valentin Gheorghe dk. 68 x), Antonio Mrsic xx (Nika Gagnidze dk. 68 x), Bel Durel Avounou x, Onur Ayık x (Del Valle dk. 68 x), Adel Bettaieb x (Metehan Mimaroğlu dk. 73 x) Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Emre Nefiz, Fatih Şanlıtürk, Tahsin Hacımustafaoğlu Teknik Direktör: Recep Uçar Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Ömer Toprak xx, Fedor Kudryashov xx, Güray Vural xx, Fernando xx (Veysel Sarı dk. 85 x), Soner Aydoğdu xx (Hakan Özmert dk. 76 x), Alassane Ndao xx (Sam Larsson dk. 61 x), Luiz Adriano xx, Houssam Eddine Ghacho x (Sinan Gümüş dk. 61 x), Haji Wright xx (Fredy dk. 76 x) Yedekler: Alperen Uysal, Sherel Floranus, Cemali Sertel, Admir Mehmedi, Gökdeniz Bayrakdar Teknik Direktör: Nuri Şahin Gol: Haji Wright (dk. 59) (Antalyaspor) Sarı kartlar: Geraldo (Ümraniyespor), Soner Aydoğdu, Fernando (Antalyaspor) (Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Mustafa Kemal Atatürk Antalyaspor Spor Güncel Haberler

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