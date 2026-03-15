Haberler

Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Antalya'da sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası sona erdi. Organizasyonda 45 ülkeden 170 sporcu mücadele etti. Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar finalinde bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Kupası, tamamlandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılan organizasyona 45 ülkeden 170 sporcu katıldı.

Dünya Kupası'nın Türkiye ayağının dördüncü ve son gününde erkekler atlama, paralel bar ve barfiks, kadınlar denge ile yer aletlerinin final mücadelelerine sahne oldu.

Milli cimnastikçilerden Ferhat Arıcan, erkekler paralel bar finalinde bronz madalya kazandı. Mert Efe Kılıçer ise barfikste aldığı 13.966 puanla 5'inci oldu.

Madalya töreniyle sona eren organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Erkekler

Atlama masası:

1- Sebastian Sponevik (Norveç)

2- Jonas Danek (Çekya)

3- Timofei Akinshin (AIN)

Barfks:

1- Chia-Hung Tang (Çin Taipesi)

2- Angel Barajas (Kolombiya)

3- Tin Sribic (Hırvatistan)

Paralel bar:

1- Shinnosuke Oka (Japonya)

2- Angel Barajas (Kolombiya)

3- Ferhat Arıcan (Türkiye)

Yer aleti:

1- Karl Jahrel Eldrew Yulo (Filipinler)

2- Eamon Montgomery (İrlanda)

3- Rayderler Zapata (İspanya)

Halka aleti:

1- Adem Asil (Türkiye)

2- Courtney Tulloch (İngiltere)

3- Nikita Simonov (Azerbaycan)

Kulplu beygir

1-Rhys Mc Clenaghan (İrlanda)

2 - Zeinolla İdrissov (Kazakistan)

3-James Hickey (İrlanda)

Kadınlar

Yer aleti:

1- Luidlima Roshchina (Tarafsız sporcu)

2- Kate Mcdonald (Avustralya)

3- Antea Sikic Kaucic (Hırvatistan)

Denge aleti:

1- Milana Kaiumova (Tarafsız sporcu)

2- Kate Mcdonald (Avustralya)

3- Breanna Scott (Avustralya)

Asimetrik parelel:

1-Milana Kaiumova (Tarafsız sporcu)

2-Liudmila Roschina (Tarafsız sporcu)

3-Lucija Hribar (Slovenya)

Atlama masası:

1- Liudmila Roshchina (Tarafsız sporcu)

2- Teja Belak (Slovenya)

3- Laia Font (İspanya)

Kaynak: AA / Süleyman Elçin
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

Bir taraf sevinçten çıldırdı, diğer taraf hüzünden adeta yıkıldı
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol

Bu şut ağlara gitti!