Futbol: Hazırlık maçı

Antalya'da hazırlık maçında karşılaşan Ürdün ile Nijerya milli futbol takımları 2-2 berabere kaldı.

Orta Doğu'daki çatışmaların ardından Ürdün'ün başkenti Amman'dan Antalya'ya alınan maçlar kapsamında Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın 17. dakikasında Ürdün, Musa Tamari'nin golüyle öne geçti.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Moses Simon, skora eşitliği getirdi. Nijerya, 41. dakikada Emmanuel Fernandez'in golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamlandı.

İkinci yarıda eşitliği yakalamak isteyen Ürdün, 77. dakikada Muhammed Davud'un golüyle skoru 2-2'ye taşıdı.

Nijerya'nın 90+2. dakikada Alex Iwobi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladığı karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'dan Victor Osimhen'in bulunmadığı Nijerya'nın Antalya kamp kadrosunda yer alan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, 59. dakikada Yira Sor'un yerine oyuna dahil olarak 31 dakika süre aldı.

Nijerya yedek kulübesinde yer alan Trabzonspor'dan Paul Onuachu ile Chibuike Nwaiwu ise bu maçta forma giyemedi.