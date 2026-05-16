Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, Antalya'da başladı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uluslararası ve ulusal atlı dayanıklılık yarışmaları, Orfe Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde başladı. Polis ekipleri at geçişlerinde yolu trafiğe kapatırken, yarışmalar yarın sona erecek.

Türkiye Binicilik Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, Orfe Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Yarış parkurunun Korkuteli karayoluna çıkan kısmında görev alan polis ekipleri, atların geçişleri sırasında yolu gidiş ve geliş yönünde kısa sürelerle trafiğe kapattı.

Yarışmaların su molalarında ise atların yıkanması da ilginç görüntü oluşturdu.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkan Vekili Volkan Çapur, AA muhabirine, uluslararası yarışmaya 20, ulusal yarışmaya 23 atın katılımının sağlandığını söyledi.

Atlı dayanıklılık branşını, uzun mesafelerde atın sağlığını koruyup, iyi performans sergileme sanatı olarak nitelendiren Çapur, "Bu yarışmalarda atın sağlığı ön planda tutularak, 100 kilometre ila 120 kilometre hangi mesafe koşuluyorsa, parkurun sağlıklı bir şekilde tamamlanması amaçlanmaktadır." dedi.

Orfe Atlı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Gül Uysal da uluslararası ve ulusal yarışmalara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Uysal, ülke için kıymetli olan söz konusu yarışmaların kendilerini de ev sahipliğinden dolayı ayrıca gururlandırdığını kaydetti.

Yarışmalar yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden
