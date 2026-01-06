Antalya'da spor turizminin 2026 hedefi bin 500 kamp

Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, geçen seneye göre Antalya'da spor kamplarına talebin arttığını belirterek, "Geçen sene Antalya bölgesinde yaklaşık bin 300 kamp yapılmıştı. Bu sene ise bin 500 civarında bir kamp gerçekleştireceğiz" dedi.

Antalya'da kış turizmi çerçevesinde spor turizmine talep artıyor. Türkiye'de bir çok spor kulübü tarafından tercih edilen Antalya bölgesi, yurt dışından gelen takımlara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, "Geçen sene ile karşılaştırdığımızda bu yıl bir artışımız söz konusu. Özellikle bu sene Süper Lig'in arasının uzun olması Antalya'daki spor tesislerine talep konusuna olumlu etki etti. Özellikle Doğu Avrupa ve Batı Avrupa ülkelerinden biraz daha fazla talep görmeye başladı. Geçen sene Antalya bölgesinde yaklaşık bin 300 kamp yapılmıştı. Bu sene ise bin 500 civarında bir kamp gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Ülkelerin farklı zamanlarda talep gördüğü bir yer haline geldi"

Antalya'nın bir çok spor kulübü tarafından gözde olduğunu belirten Başkan Kiraz, "Kış kampını değerlendirdiğimizde Antalya, iklim özellikleri bakımından 300 gün güneş alan bir yer. Özellikle takımların hazırlık maçları ve ara kampların yapılması için çok güzel bir şart ve kondisyon oluşturuyor. Özellikle Antalya futbol segmentinde çok ciddi tesislere sahip. Otellerimiz de bu konuya hazırlanıyor. Ocak ayından Mart ayına kadar süren ve ülkelerin farklı zamanlarda talep gördüğü bir yer haline geldi" diye konuştu.

"Yaklaşık 800 futbol kulübüne hizmet edecek tesis sahibiyiz"

Antalya'da genel turizm açısından 17 milyon barajını aştıklarını hatırlatan Başkan Kiraz, "Spor turizmi hala çok küçük bir paydaşını oluşturuyor. O açıdan da değerlendirsek dünyada toplam spor turizmi yüzde 10 pasta payı alırken bu durum Türkiye için hala yüzde 1.5 civarında. Kış turizmi için spor turizmi çok önemli bir adım. Antalya'da yaklaşık 800 futbol kulübüne hizmet edecek tesis sahibiyiz. Bu durum çok değerli. Bu bağlamda da özellikle liderliği almış olabiliriz. Ama önemli kısım bu işin pazarlama kısmı. Pazarlama kısmında da özellikle Avrupa'nın 5 büyük liglerinden aldığımız elit takım sayısı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda bizim en büyük rakibimiz İspanya ve Dubai. Buralarda uluslarası ses getiren turnuvalar yapılıyor. Bu turnuvaların aynısını bizim de Antalya'da yapıp ilgiyi ve bu merakı Antalya bölgesine çekmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA