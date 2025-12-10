Antalya Sağlıkspor, 24. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Sağlık için Sahadayız" Geleneksel Futbol Turnuvası, renkli anlara sahne olan final müsabakasıyla sona erdi. Kepez Spor Tesisleri 1 No'lu Sahada oynanan finalde Antalya Sağlıkspor, rakibi SGK Antalya İl Müdürlüğü takımını 11-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvanın ikincisi SGK Antalya İl Müdürlüğü, üçüncüsü ise üçüncülük karşılaşmasında Şehir Hastanesi Pre Ex takımını 4-3 yenen Eczacılar Odası takımı oldu.

Final karşılaşması öncesi tüm sporcular ve yetkililer, 1-7 Aralık Acil Sağlık Haftası kapsamında "Kalp Durduğunda Siz Durmayın, OED Cihazı Kullanın" pankartıyla sahaya çıkarak Acil Sağlık Hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Karşılaşmayı FIFA kokartlı eski hakem Metin Suyabakan yönetti. Şampiyonluğa ulaşan Antalya Sağlıkspor, kupa ve madalyalarını Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan'ın elinden aldı. Özkan, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekti.

Turnuva ikincisi SGK Antalya İl Müdürlüğü takımına ödülleri, SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver tarafından verildi. Turnuva üçüncüsü Eczacılar Odası takımı ise kupa ve madalyalarını Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Sadettin Güzel'den aldı.

Turnuvada ayrıca; En Centilmen Takım: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Destekspor, En Centilmen Futbolcu: Kadir Divarcı, Gol Kralı: Fevzi Çetinkaya, En İyi Kaleci: Mehmet Çarkçı olarak belirlendi.

Organizasyona katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara turnuva anısına plaket takdim edildi. - ANTALYA