Haberler

Antalya Sağlıkspor, 24. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu

Antalya Sağlıkspor, 24. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

24'üncüsü düzenlenen 'Sağlık için Sahadayız' Geleneksel Futbol Turnuvası finalinde Antalya Sağlıkspor, SGK Antalya İl Müdürlüğü takımını mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvada Acil Sağlık Haftası'na dikkat çekildi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen "Sağlık için Sahadayız" Geleneksel Futbol Turnuvası, renkli anlara sahne olan final müsabakasıyla sona erdi. Kepez Spor Tesisleri 1 No'lu Sahada oynanan finalde Antalya Sağlıkspor, rakibi SGK Antalya İl Müdürlüğü takımını 11-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvanın ikincisi SGK Antalya İl Müdürlüğü, üçüncüsü ise üçüncülük karşılaşmasında Şehir Hastanesi Pre Ex takımını 4-3 yenen Eczacılar Odası takımı oldu.

Final karşılaşması öncesi tüm sporcular ve yetkililer, 1-7 Aralık Acil Sağlık Haftası kapsamında "Kalp Durduğunda Siz Durmayın, OED Cihazı Kullanın" pankartıyla sahaya çıkarak Acil Sağlık Hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Karşılaşmayı FIFA kokartlı eski hakem Metin Suyabakan yönetti. Şampiyonluğa ulaşan Antalya Sağlıkspor, kupa ve madalyalarını Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan'ın elinden aldı. Özkan, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekti.

Turnuva ikincisi SGK Antalya İl Müdürlüğü takımına ödülleri, SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver tarafından verildi. Turnuva üçüncüsü Eczacılar Odası takımı ise kupa ve madalyalarını Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Sadettin Güzel'den aldı.

Turnuvada ayrıca; En Centilmen Takım: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Destekspor, En Centilmen Futbolcu: Kadir Divarcı, Gol Kralı: Fevzi Çetinkaya, En İyi Kaleci: Mehmet Çarkçı olarak belirlendi.

Organizasyona katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara turnuva anısına plaket takdim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Komşu ülkelerin çatışması şiddetlendi! Hava harekatı an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Florida'da marketin önünde 3 metrelik timsah paniği

Dünyanın en tehlikeli hayvanını akılalmaz bir yöntemle yakaladılar!
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Amsterdam'daki dev arşiv: 5 bin 300 beyin yapay zeka ile haritalanacak

Ne para ne de sperm! Bu banka bambaşka bir şey depoluyor
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Sahte diploma soruşturmasında 123 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

Sahte diploma soruşturmasında iddianame tamam! İşte istenen ceza
title