Pilates Gelişim Semineri, Antalya'da sona erdi

Antalya'da gerçekleştirilen ve Dünya Cimnastik Federasyonu (WG) antrenörlerinin de yer aldığı Pilates Gelişim Semineri sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunca (TCF) İbrahim Çolak Cimnastik Salonu ile Aksu ilçesindeki bir otelde düzenlenen seminerde, 1570 katılımcı, 3'ü WG'den olmak üzere 17 eğitmenden 35 pilates dersi aldı.

TCF Başkanı Suat Çelen, seminerin kapanışının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Antalya'da pilates organizasyonu gerçekleştirdiklerini, bu yılki eğitimin de oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Seminerde 1570 katılımcının yer aldığını belirten Çelen, şöyle devam etti:

"Pilates branşımız her geçen gün muhteşem bir ivmeyle büyüyor. Eğitim kalitesi artıyor. Hocalarımızın nitelikleri artıyor. Pilates eğitimi yaptıran hocalarımızın kalitesi arttığı için vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilecek ortamları yaratmaya çalışıyoruz. Muhteşem bir organizasyon oldu. 10 yıl önce başlanan, sevilen bu kurslar artık pilatesi bambaşka bir yere getirdi. Eğitim kalitemiz arttı. Merdiven altı yapan stüdyoların sayısı azaldı."

Eksiklikleri görerek, her yıl eğitimlere yenilikler eklediklerini anlatan Çelen, "Her geçen gün eğitim kalitemiz artıyor. Katılımcıların bakış açısı değişiyor. Katılımcı sayısı 100'lerden bugün 2 binlere yaklaştı. İnanıyorum daha sonra fuar alanlarında, daha da büyük yerlerde yapacağız. Oraya doğru ivmeleniyor." diye konuştu.

Çelen, seminere bu yıl ilk defa WG'den 15 yönetim kurulu üyesi, WG'nin Aerobik Teknik Kurulu'nun tamamı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından yetkililerin katılım gösterdiğini belirterek, kendilerine her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Spor Eğitim ve Araştırmaları Daire Başkanlığına teşekkürlerini iletti.