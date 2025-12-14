Haberler

Pilates Gelişim Semineri, Antalya'da sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da gerçekleştirilen ve Dünya Cimnastik Federasyonu antrenörlerinin de katıldığı Pilates Gelişim Semineri, 1570 katılımcı ile başarılı bir şekilde sona erdi. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, seminerin eğitim kalitesini artırdığını ve katılımcı sayısının her geçen yıl arttığını dile getirdi.

Antalya'da gerçekleştirilen ve Dünya Cimnastik Federasyonu (WG) antrenörlerinin de yer aldığı Pilates Gelişim Semineri sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunca (TCF) İbrahim Çolak Cimnastik Salonu ile Aksu ilçesindeki bir otelde düzenlenen seminerde, 1570 katılımcı, 3'ü WG'den olmak üzere 17 eğitmenden 35 pilates dersi aldı.

TCF Başkanı Suat Çelen, seminerin kapanışının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Antalya'da pilates organizasyonu gerçekleştirdiklerini, bu yılki eğitimin de oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Seminerde 1570 katılımcının yer aldığını belirten Çelen, şöyle devam etti:

"Pilates branşımız her geçen gün muhteşem bir ivmeyle büyüyor. Eğitim kalitesi artıyor. Hocalarımızın nitelikleri artıyor. Pilates eğitimi yaptıran hocalarımızın kalitesi arttığı için vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilecek ortamları yaratmaya çalışıyoruz. Muhteşem bir organizasyon oldu. 10 yıl önce başlanan, sevilen bu kurslar artık pilatesi bambaşka bir yere getirdi. Eğitim kalitemiz arttı. Merdiven altı yapan stüdyoların sayısı azaldı."

Eksiklikleri görerek, her yıl eğitimlere yenilikler eklediklerini anlatan Çelen, "Her geçen gün eğitim kalitemiz artıyor. Katılımcıların bakış açısı değişiyor. Katılımcı sayısı 100'lerden bugün 2 binlere yaklaştı. İnanıyorum daha sonra fuar alanlarında, daha da büyük yerlerde yapacağız. Oraya doğru ivmeleniyor." diye konuştu.

Çelen, seminere bu yıl ilk defa WG'den 15 yönetim kurulu üyesi, WG'nin Aerobik Teknik Kurulu'nun tamamı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından yetkililerin katılım gösterdiğini belirterek, kendilerine her zaman destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Spor Eğitim ve Araştırmaları Daire Başkanlığına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Spor
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek

Komşu ülkeye geçişte yeni dönem! Artık sadece kimlik yetmeyecek
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Ucuzluğu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

İndirimi gören kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
title