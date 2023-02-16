Antalya'da otel savaş alanına döndü! Rus ve Ukraynalı futbolcular birbirlerinin kemiklerini kırdı

Antalya'da bir otelde kalan Rus ekibi Yaroslavl Shinnik ile Ukrayna takımı FC Minaj'ın futbolcuları tekme tokat birbirine girdi. Rus futbolcuların otel görevlisine kaba davranması sonrası çıktığı belirtilen kavgada bazı futbolcularda kırık meydana geldi. Yaşanan olayların ardından iki takım da oteli terk etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra başlayan savaşın gerilimi futbolculara da yansıdı. Antalya'da konaklayan iki ülke takımının futbolcuları, birbirine girdi.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Roman Bebekh'in haberine göre, otelde Rus futbolcuların bir görevliye kaba davranmasıyla başlayan olaylarda Rus ekibi Yaroslavl Shinnik ile Ukrayna takımı FC Minaj'ın futbolcuları tekme tokat kavga etti. Yaşanan olaylarda bazı futbolcularda kırık meydana geldiği belirtilirken, iki takım da oteli terk etti.

"RUSYA'YI SAVUNDU"

FC Shinnik takımında forma giyen Rus futbolcu Artyom Semeykin, yaşananlar sonrası konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ciddi bir yaralanma olmadı. Sorun değil ve iyi hissediyorum. Açıkçası hikayenin tamamını bilmiyorum. Odamda uyuyordum. Sonra bağrışmaları duydum ve koridora koştum. Hemen kalabalığın arasına atladım. Orada 20 kişi vardı. Herkül olmadığım açık ama ülkeme hakaret edildiğinde aksini yapmanın imkansız olduğunu da düşünmüyorum. Uygunsuz davranışlar görür görmez Rusya'yı savundum." dedi.