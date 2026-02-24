Haberler

WTA 125 Tenis Turnuvası
Antalya'da WTA 125 turnuva serisi, Megasaray Tenis Akademisi'nde başladı. Milli tenisçiler Ada Kumru ve İlay Yörük rakiplerine yenilerek elenirken, İpek Öz Rus sporcu Anastasia Gasanova ile karşılaşacak.

Antalya'da, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 125 turnuva serisi ilk hafta maçlarıyla başladı.

Kadınlar Tenis Birliği, Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi iş birliğinde Megasaray Tenis Akademisi'ndeki turnuvada milli sporculardan Ada Kumru İtalyan raket Nuria Brancaccio'ya, İlay Yörük "6" numaralı seri başı Sloven tenisçi Veronika Erjavec'e 2-0'lık skorlarla yenilerek elendiler.

Milli tenisçilerden İpek Öz, yarın Rus sporcu Anastasia Gasanova ile karşılaşacak. Çiftlerde İpek Öz-Ada Kumru, "3" numaralı seri başı Peangtarn Plipuech-Momoko Kobori ile yarın ilk turda karşı karşıya gelecek.

Üç hafta sürecek organizasyonda, ilk hafta mücadeleleri, 1 Mart Pazar günü tamamlanacak. Girişlerin ücretsiz olduğu, her hafta 115 bin dolar para ödülünün de dağıtılacağı turnuvada ikinci hafta mücardelesi 3-8 Mart, üçüncü hafta karşılaşmaları ise 10-15 Mart'ta yapılacak.

