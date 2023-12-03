Antalya'da Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası ve Uluslararası Muaythai Açık Kupası düzenlenecek

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Antalya'da yapılacak olan Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası ve Uluslararası Muaythai Açık Kupası hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız, Türkiye'nin muaythai branşında marka bir ülke haline geldiğini belirtti ve Avrupa Muaythai Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası (EMF) ile Uluslararası Muaythai Açık Kupası (IFMA), 7-14 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda muaythai branşında marka bir ülke haline geldiğini söyledi.

2023 yılına damga vuran başarılar elde ettiklerini anlatan Yıldız, "Bu yıl birçok organizasyonu büyük başarıyla organize ettik. Muaythai branşında Türkiye artık marka bir ülke haline gelmiştir. Antalya'da 1600 sporcunun katıldığı Muaythai Dünya Gençler Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. Orada milli takımımız birinci oldu. Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası (EMF) ile Uluslararası Muaythai Açık Kupası (IFMA) 7-14 Aralık tarihlerinde yine Antalya'da yapacağız." dedi.

"Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) başkanlığına aday oldum"

Hasan Yıldız, Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) 13 Aralık tarihinde Antalya'da gerçekleştireceği kongrede de aday olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet'in 100. yılında yeni ve büyük başarılar hedeflediklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Avrupa Muaythai Federasyonu başkanlığına aday oldum. EMF, 43 ülkenin üyesi olduğu bir federasyon. Şu an üye ülkelerin yüzde 70'inin desteğini almış durumdayım. Polonyalı bir de rakibim olacak. Son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz marka organizasyonlar sayesinde seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Başkanlık sayesinde Türkiye'nin spor diplomasisinde önemli bir adım atmış olacağız. Türkiye'yi Avrupa ve dünyada zirveye çıkarmak istiyoruz. Projelerimiz var. O açıdan bu seçim bizim için çok önemli bir fırsat olacak."