Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası ve Uluslararası Muaythai Açık Kupası düzenlenecek

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Antalya'da yapılacak olan Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası ve Uluslararası Muaythai Açık Kupası hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız, Türkiye'nin muaythai branşında marka bir ülke haline geldiğini belirtti ve Avrupa Muaythai Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası (EMF) ile Uluslararası Muaythai Açık Kupası (IFMA), 7-14 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda muaythai branşında marka bir ülke haline geldiğini söyledi.

2023 yılına damga vuran başarılar elde ettiklerini anlatan Yıldız, "Bu yıl birçok organizasyonu büyük başarıyla organize ettik. Muaythai branşında Türkiye artık marka bir ülke haline gelmiştir. Antalya'da 1600 sporcunun katıldığı Muaythai Dünya Gençler Şampiyonası'nı gerçekleştirdik. Orada milli takımımız birinci oldu. Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası (EMF) ile Uluslararası Muaythai Açık Kupası (IFMA) 7-14 Aralık tarihlerinde yine Antalya'da yapacağız." dedi.

"Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) başkanlığına aday oldum"

Hasan Yıldız, Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) 13 Aralık tarihinde Antalya'da gerçekleştireceği kongrede de aday olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet'in 100. yılında yeni ve büyük başarılar hedeflediklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Avrupa Muaythai Federasyonu başkanlığına aday oldum. EMF, 43 ülkenin üyesi olduğu bir federasyon. Şu an üye ülkelerin yüzde 70'inin desteğini almış durumdayım. Polonyalı bir de rakibim olacak. Son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz marka organizasyonlar sayesinde seçimi kazanacağımıza inanıyorum. Başkanlık sayesinde Türkiye'nin spor diplomasisinde önemli bir adım atmış olacağız. Türkiye'yi Avrupa ve dünyada zirveye çıkarmak istiyoruz. Projelerimiz var. O açıdan bu seçim bizim için çok önemli bir fırsat olacak."

Kaynak: AA / Spor

Hasan Yıldız Türkiye Antalya Aralık Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title