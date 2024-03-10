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Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sona erdi

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Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen turnuva, Antalya'da tamamlandı. 25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun katıldığı müsabakalarda grekoromen stilde mücadele edildi. İran takım halinde şampiyonluğu elde etti.

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonunun ev sahipliğinde Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, dördüncü gün gerçekleşen müsabakaların ardından tamamlandı. 25 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun katılımıyla düzenlenen, birbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşandığı turnuvanın son gününde grekoromen stilde 61-70-79-92-125 kilogramda sporcular müsabakaya çıktı.

Turnuvada grekoromen stilde takım sıralamaları da belli oldu. İran topladığı 115 puanla takım halinde şampiyonluğu elde ederken, ikinci Kırgızistan 111, üçüncü Moğolistan ise 108 puan topladı.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda dördüncü gün madalya kazanan sporcular şu şekilde:

61 kilogram

1-Masanosuke Ono (Japonya)

2-Emre Kural (Türkiye)

3-Behruzbey Turanmuratov (Özbekistan)

3-Taiyrbek Uulu Zhumashbek (Kırgızistan)

70 kilogram

1-Ernazar Akmataliev (Kırgızistan)

2-Tulga Ochır Tumur (Moğolistan)

3-Yoshinosuke Aoyagi (Japonya)

3-Amirmohammad Yazdanicherati (İran)

79 kilogram

1-Kurban Khidir Saipudinov (Bahreyn)

2-Byambadorj Ankhbayar (Moğolistan)

3-Ramazan Sarı (Türkiye)

3-Ramiz Hasanov(Azerbaycan)

92 kilogram

1-Amirhossein Biglar Firouzpourbandpei (İran)

2-Andrian Grosul (Moldova)

3-Muhammed Gimri (Türkiye)

3-Giorgi Romelasvili (Gürcistan)

125 kilogram

1-Amirreza Gardin Masoumi Valadi (İran)

2-Lkhagvagerel Munkhtur (Moğolistan)

3-Shamil Sharipov (Bahreyn)

3-Manashvili Solomon (Gürcistan)

Kaynak: AA / Spor

Hamit Kaplan Yaşar Doğu Türkiye Antalya İran Spor Spor Güncel Haberler

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