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Antalya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için yat yarışı 31 Ekim-1 Kasım'da yapılacak

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Antalya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için 31 Ekim-1 Kasım'da Fenermekanik Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı yapılacak. Antalya Yelken Spor Kulübü tarafından organize edilecek yarışta yelkenliler, iki gün boyunca Antalya kıyılarında dereceye girmek için mücadele edecek.

Antalya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 31 Ekim-1 Kasım'da Fenermekanik Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı gerçekleştirilecek.

Antalya Yelken Spor Kulübü tarafından organize edilecek yarış, Setur Antalya Marina'nın ev sahipliğinde, Setur Marina, LOV Hotels ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenecek.

İki gün sürecek organizasyonda yelkenliler, Antalya kıyılarında dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Kaynak: AA
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