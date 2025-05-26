Antalya'da Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası Devam Ediyor

Antalya'da Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası Devam Ediyor
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Avrupa Yüzme Birliği tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nın 5. gününde karışık senkronize 10 metre platform ve erkekler 1 metre sıçrama tahtası finali yapıldı. Ukrayna, İtalya ve Almanya madalya kazanan ülkeler oldu.

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 5. gün yarışları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun 5. gününde karışık senkronize 10 metre platform finali ile erkekler 1 metre sıçrama tahtası atlayışları yapıldı.

Karışık senkronize 10 metre platform finalinde Ukrayna birinci, İtalya ikinci, Almanya üçüncü oldu.

Erkekler 1 metre sıçrama tahtası finalinde ise Alman sporcu Moritz Linus Wesemann birinciliği, İtalyan sporcu Lorenzo Marsaglia ikinciliği ve Ukraynalı sporcu Danylo Konovalov üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.

Türkiye'yi milli yüzücüler Sude Köprülü, Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan'ın temsil ettiği şampiyonada, 23 ülkeden yaklaşık 100 sporcu hem bireysel hem de senkronize kategorilerde performanslarını sergiliyor.

Organizasyon, 28 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Spor
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