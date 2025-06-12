Antalya'da Avrupa Golf Şampiyonası Başladı

AVRUPA Golf Birliği (EGA) tarafından Türkiye Golf Federasyonu iş birliğinde düzenlenen ve kıtanın en prestijli golf organizasyonlarından biri olarak kabul edilen European Senior Men's and Ladies Championship 2025, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Cornelia Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek turnuvada, 30 ülkeden 50 yaş ve üzeri 141 amatör kadın ve erkek golfçü mücadele ediyor. Turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, "50 yaş üzeri Avrupa'nın en iyi golfçülerinin oynadığı, EGA tarafından organize edilen, Türkiye Golf Federasyonu'nun iş birliği ve Cornelia Golf Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Turnuvada toplam 30 ülkeden 141 sporcu mücadele ediyor. Türkiye'den de ferdi olarak 4 sporcumuz bu turnuvada yer alıyor. Turnuva 3 gün sürecek, 2'nci günün sonunda 141 sporcu arasında elemeler olacak. Son gün ise final kategorisine katılmaya hak kazanan sporcular mücadele edecek. Hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde kazananlar Avrupa Senior Şampiyonu olarak ilan edilecek" diye konuştu.

Golfseverler için hem spor hem de turizm açısından büyük önem taşıyan bu etkinliğin, Türkiye'nin uluslararası golf sahnesindeki yerini daha da güçlendirmesi bekleniyor. Organizasyon boyunca katılımcılar, Belek'in doğal güzellikleri ve golf turizmine sunduğu olanaklarla eğlenceli bir deneyim yaşayacak. Turnuva, 14 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.