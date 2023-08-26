Antalya'da antrenman yapan dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku, Roma ile imzalıyor
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Chelsea'nin planları arasında yer almayan Romelu Lukaku, Roma ile sözleşme imzalayacağını açıkladı. Yaz başında adı Galatasaray ile anılan Belçikalı yıldız, Türkiye'ye gelmiş ve Antalya'da bir otelde bireysel antrenmanlar yapmıştı.
Premier Lig devi Chelsea'nin kadroda düşünmediği Romelu Lukaku, İtalyan ekibi Roma ile sözleşme imzalayacak.
"ROMA'YA UÇUYORUM"
Belçikalı yıldız, Laatste Nieuws'e verdiği röportajda, "Resmi sözleşmeyi imzalamak için pazar günü Roma'ya uçuyorum." ifadelerini kullandı.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU OLMAYACAK
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Chelsea, Lukaku'nun gidişine onay verdi. Deneyimli golcünün sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonunun bulunmayacağı belirtildi.
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