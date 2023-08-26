Antalya'da antrenman yapan dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku, Roma ile imzalıyor

Chelsea'nin planları arasında yer almayan Romelu Lukaku, Roma ile sözleşme imzalayacağını açıkladı. Yaz başında adı Galatasaray ile anılan Belçikalı yıldız, Türkiye'ye gelmiş ve Antalya'da bir otelde bireysel antrenmanlar yapmıştı.