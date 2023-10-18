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Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, BBC Grengewald'i mağlup etti

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Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu ikinci maçında Lüksemburg temsilcisi BBC Grengewald'i 74-73 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Salon: Antalya

Hakemler: Alfred Jovovic (Hırvatistan), Martin Kucirek (Çekya), Vicente Martinez Silla (İspanya)

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Aral, Bone 31, Günesh Karaoğlan 8, Gonca Karataş, Arzu Özdemir 2, Özge Kavurmacıoğlu 7, Delic 6, Henderson 15, Helin Boybeyi 5

BBC Grengewald: Tshimanga 8, Wolff 4, Lisy Hetting 2, Logic 19, Hetto 2, Tessy Hetting 7, Van Kleunen 31

1. Periyot: 14-20

Devre: 32-33

3. Periyot: 55-60

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu ikinci maçında Lüksemburg temsilcisi BBC Grengewald'i 74-73 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 20-14 önde geçen Lüksemburg ekibi, soyunma odasına da 33-32 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan ve son periyoda 60-55 önde giren konuk takım, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un son dakikalardaki ataklarına engel olamadı.

Mücadelenin bitmesine yakın farkı 1'e indiren (72-73) Antalya ekibi, 3 salise kala kazandığı serbest atışlardan Destanni Henderson'un kazandırdığı sayılarla salondan 74-73 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

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