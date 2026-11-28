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Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 12 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpeği ekipler kurtardı.

Toslak Mahallesi Konaklı Ketenlik mevkisindeki çukurda iki gündür yavru köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Alanya İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gece saatlerinde olay yerine ulaşan ekipler, yaklaşık 12 metre derinlikteki çukura inerek yavru köpeğe ulaştı.

Yapılan çalışmayla bulunduğu yerden çıkarılan yavru köpek, kontrol ve bakımları için Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA