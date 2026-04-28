Haberler

Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, hentbolda dünya üçüncüsü oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Makedonya'da düzenlenen 2026 Dünya Okullar Hentbol Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı.

Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Makedonya'da düzenlenen 2026 Dünya Okullar Hentbol Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Üsküp'te yapılan organizasyon sona erdi.

Türkiye'yi temsil eden Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, yer aldığı D grubunda Almanya temsilcisini 27-23, Bulgaristan ekibini 35-26 ve Yunan takımını da 33-32 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

Çeyrek finalde Sırbistan temsilcisini 27-24 yenerek yarı finale çıkan Antalya ekibi, yarı finalde ev sahibi Kuzey Makedonya takımına 30-22 mağlup oldu.

Üçüncülük maçında Romanya temsilcisiyle karşılaşan Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, ilk yarısını 14-12 önde kapattığı mücadeleyi 24-23 kazanarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Trump: İran bize 'Çöküşteyiz' dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

Trump’tan bomba İran çıkışı! Tahran bu sözleri söylediyse durum vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sri Lanka'da valizlerinde toplam 110 kilogram uyuşturucu madde bulunan keşişler gözaltına alındı

Keşişlere bakın! Valizler açılınca ağızlar açık kaldı
İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan 'bozkurt' işareti yaparak çıktı

Duruşmaya damga vuran an! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı; uçak acil iniş yaptı

Antalya'dan kalkan uçakta korku dolu anlar: Çabuk gelin
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Sri Lanka'da valizlerinde toplam 110 kilogram uyuşturucu madde bulunan keşişler gözaltına alındı

Keşişlere bakın! Valizler açılınca ağızlar açık kaldı
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri