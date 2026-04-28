Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, hentbolda dünya üçüncüsü oldu

Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Makedonya'da düzenlenen 2026 Dünya Okullar Hentbol Şampiyonası'nı üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Üsküp'te yapılan organizasyon sona erdi.

Türkiye'yi temsil eden Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, yer aldığı D grubunda Almanya temsilcisini 27-23, Bulgaristan ekibini 35-26 ve Yunan takımını da 33-32 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

Çeyrek finalde Sırbistan temsilcisini 27-24 yenerek yarı finale çıkan Antalya ekibi, yarı finalde ev sahibi Kuzey Makedonya takımına 30-22 mağlup oldu.

Üçüncülük maçında Romanya temsilcisiyle karşılaşan Antalya 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, ilk yarısını 14-12 önde kapattığı mücadeleyi 24-23 kazanarak dünya üçüncülüğünü elde etti.