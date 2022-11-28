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Annesini kaybeden Fatih Terim'den okuyanları duygulandıran paylaşım

Spor Haberleri

Geçtiğimiz günlerde annesi Nuriye Terim'i kaybeden Fatih Terim, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Terim, "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş" diyerek giriş yaptığı mesajıyla herkesi duygulandırdı.

Galatasaray'ın "İmparator" lakaplı eski teknik direktörü Fatih Terim annesi Nuriye Terimi geçtiğimiz günlerde toprağa vermişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Terim, sevenlerini duygulandırdı.

Annesini kaybeden Fatih Terim'den okuyanları duygulandıran paylaşım

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Terim, yapmış olduğu paylaşımında "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş... Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri yalnız bırakmayan, cenazeye iştirak ederek dualarını eksik etmeyen, telefonla arayan, mesaj gönderen, evimize gelerek acımıza ortak olan tüm dostlarımıza gösterdikleri ilgi için gönülden teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

Annesini kaybeden Fatih Terim'den okuyanları duygulandıran paylaşım

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fatih Terim Galatasaray Twitter Spor Haberler

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