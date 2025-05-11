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Anneler Günü'nde Anneler ve Çocukları Yeşil Sahanın Keyfini Çıkardı

Anneler Günü'nde Anneler ve Çocukları Yeşil Sahanın Keyfini Çıkardı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde anneler ve çocukları, futbol oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlikte annelerin spora teşvik edilmesi vurgulandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Anneler Günü'ne özel olarak düzenlenen etkinlikte, anneler ve çocukları yeşil sahada birlikte ter döktü.

Sakarya Kartal spor'un ev sahipliğinde Anneler Günü'ne özel gerçekleştirilen etkinlik, anneler ve çocuklarının ısınma hareketleri yapmasıyla başladı. Ardından anneler ve çocuklar birlikte futbol oynayarak keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe katılan anneler, çocuklarıyla spor yapmanın mutluluğunu yaşarken, tribündeki izleyiciler de renkli görüntülere tanıklık etti.

Sakarya Beşiktaş Spor Okulları Koordinatörü Volkan Karahan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada "Anneler bizim en kıymetlilerimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocukları yetiştiren anneler, toplumun en değerli yapı taşlarıdır. Bu anlamlı günde onları sahada çocuklarıyla birlikte görmek çok güzeldi. Gençlerimizin spora teşvik edilmesi ve ailelerin bu süreci desteklemesi son derece önemli. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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