Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için yaptığı teklifi ortaya çıktı
Kanat transferi için Salzburg'dan Dorgeles Nene'yi listesine alan Fenerbahçe'nin Avusturya ekibine sunduğu bonservis teklifi ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Salzburg'a teklifi 16+4 milyon euro. Avusturya ekibinin teklife sıcak baktığı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 22 yaşındaki Nene daha önce Fenerbahçe altyapısında denemeye de alınmıştı.
Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Salzburg forması giyen Dorgeles Nene'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Avusturya ekibine yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı.
OYUNCU İLE EL SIKIŞILDI
Matteo Moretto'nun haberine göre; daha önce Fenerbahçe altyapısında denemeye de alınan 22 yaşındaki futbolcu ile el sıkışan sarı-lacivertliler bonservisi için Avusturya ekibiyle pazarlıklarına devam ediyor.
ANLAŞMA YAKIN
Nene'yle uzun süreli bir kontrat için anlaşmaya varan sarı lacivertlilerin Salzburg'a teklifi 16+4 milyon euro. Bonuslarla beraber 20 milyon euroyu bulan teklife Avusturya ekibi sıcak bakarken taraflar anlaşmaya yakın.