Sergen Yalçın Trabzonspor'la anlaştı! İlk maçı tam bir sürpriz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı görüşme olumlu geçti. Yalçın için resmi açıklamanın salı gününe kadar gelmesi bekleniyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı Trabzonspor'a imza atarsa ilk maçı Beşiktaş'a karşı olacak.

Trabzonspor'da görevi bırakan Ahmet Ağaoğlu'nun ardından tek aday olarak girdiği seçimi kazanan Ertuğrul Doğan, takımın başına Sergen Yalçın'ı getiriyor.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Başkan Doğan ve Sergen Yalçın'ın yaptığı görüşme olumlu geçti. Net bir anlaşma sağlanmadı, ancak büyük bir pürüz yok.

SALI GÜNÜNE KADAR AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın, yaklaşık 1,5 yıldır boşta. 50 yaşındaki antrenör de daha fazla vakit kaybetmek istemiyor. Resmi açıklamanın salı gününe kadar yapılması bekleniyor.

ORHAN AK BIRAKTI

Abdullah Avcı'nın istifasından sonra dümene geçen yardımcısı Orhan Ak, Kayserispor ve Ankaragücü mağlubiyetlerinin ardından görevi bıraktı.

İLK MAÇ BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Trabzonspor, 8 Nisan'da Kasımpaşa ile oynayacak. Yalçın'ın bu maçta görevde olması çok zor. Bordo-Mavililerin bir sonraki maçı Beşiktaş'la. Yalçın önümüzdeki hafta göreve gelirse 16 Nisan günü Trabzon'da oynanacak dev maçta eski takımına karşı ilk heyecanını yaşayacak.