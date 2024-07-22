Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor

Levent Mercan, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Saint Maximin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Youssef En-Nesyri transferinde de mutlu sona ulaştı. En-Nesyri, Jose Mourinho'nun telefonu sonrası sar-lacivertlilerin teklifini kabul etti.

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak. Kanarya Faslı golcüyle 4 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun zamandır gündemde olan Youssef En-Nesyri transferi için açıklamalarda bulunmuştu. Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz" demişti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri'nin İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.