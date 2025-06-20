Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanırken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlıyor. Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre, Al Shabab Kulübü, Galatasaray forması giyen Lemina'yı transfer listesine aldı.

Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladığı ve Galatasaray ile resmi görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Lemina, kısa sürede takımın en önemli parçalarından biri haline gelmişti. Gabonlu oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 16 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.