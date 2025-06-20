Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, Suudi Arabistan'ın Al Shabab kulübünün transfer listesine girdi. Suudi Arabistan temsilcisinin 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladığı ve Galatasaray ile resmi görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanırken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlıyor. Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre, Al Shabab Kulübü, Galatasaray forması giyen Lemina'yı transfer listesine aldı.

Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladığı ve Galatasaray ile resmi görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Lemina, kısa sürede takımın en önemli parçalarından biri haline gelmişti. Gabonlu oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 16 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

GS leminayi satarsa ligde ve Avrupa'da kesinlikle başarısız olur bu sene ligde GS yi ipten alan en önemli oyuncudur satılması büyük hata olur

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