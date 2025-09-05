Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'dan Ernest Muçi sürprizi
Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin 1 yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Muçi ve Trabzonspor, sözleşme detaylarını konuşuyor.
Süper Lig devi Trabzonspor, Hezeli rakibi Beşiktaş'tan hücum hattına sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin 1 yıl kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Bordo-mavililerin Muçi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi. Ayrıca Muçi için satın alma opsiyonunun zorunlu olmayacağı aktarıldı.
SON DETAYLAR KONUŞULUYOR
Muçi ve Karadeniz ekibinin sözleşme detaylarını konuştuğu ve transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı dile getirildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta süre bulan 24 yaşındaki oyuncunun Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.