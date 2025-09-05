Haberler

Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'dan Ernest Muçi sürprizi

Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'dan Ernest Muçi sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin 1 yıl kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Muçi ve Trabzonspor, sözleşme detaylarını konuşuyor.

Süper Lig devi Trabzonspor, Hezeli rakibi Beşiktaş'tan hücum hattına sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin 1 yıl kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Bordo-mavililerin Muçi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi. Ayrıca Muçi için satın alma opsiyonunun zorunlu olmayacağı aktarıldı.

SON DETAYLAR KONUŞULUYOR

Muçi ve Karadeniz ekibinin sözleşme detaylarını konuştuğu ve transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta süre bulan 24 yaşındaki oyuncunun Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu il binasına gitmeyeceğini açıkladı

Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu beklenen açıklamayı yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.