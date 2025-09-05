Anlaşma sağlandı! Trabzonspor'dan Ernest Muçi sürprizi

Süper Lig devi Trabzonspor, Hezeli rakibi Beşiktaş'tan hücum hattına sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş ve Trabzonspor, Ernest Muçi'nin 1 yıl kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Bordo-mavililerin Muçi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi. Ayrıca Muçi için satın alma opsiyonunun zorunlu olmayacağı aktarıldı.

SON DETAYLAR KONUŞULUYOR

Muçi ve Karadeniz ekibinin sözleşme detaylarını konuştuğu ve transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta süre bulan 24 yaşındaki oyuncunun Siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.