Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. 10-12 milyon euro bandında bir bonservis bedelinde uzlaşan sarı-lacivertliler, Fransız ekibi ile son görüşmelerini gerçekleştiriyor.
- Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
- Fenerbahçe ve Rennes, 10-12 milyon euro bandında bonservis bedeli üzerinden uzlaştı.
- Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'de 133 maçta 22 gol ve 30 asist yaptı.
Ara transfer dönemini hareketli geçiren Süper Lig devi Fenerbahçe'de bir yıldız isimle daha yollar resmen ayrılıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile yaptığı transfer görüşmelerinde kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
SON GÖRÜŞMELER YAPILIYOR
Haberde, iki kulüp arasındaki pazarlıklarda da sona gelindği, her iki takımın da 10-12 milyon euro bandındaki bir bonservis bedeli üzerinden uzlaştığı belirtildi. Son görüşmelerin yapıldığı, transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı vurgulandı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de çıktığı 133 maçta 22 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.