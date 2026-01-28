Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Ara transfer dönemindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFERİ BİTİRİYOR
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Avrupa'da birçok dev takımın takip ettiği 20 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Jens Hjerto-Dahl, Beşiktaş'a gidiyor. Haberde, siyah-beyazlıların Norveç Ligi takımlarından Tromsö ile bu transfer için anlaştığı belirtildi.
BONSERVİS BEDELİ
Beşiktaş'ın Tromsö ile 1,94 boyundaki orta saha oyuncusu için 8+1 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı belirtildi.
KARİYER İSTATİSTİKLERİ
Kariyerinde toplamda 122 maça çıkan Jens Hjerto-Dahl, bu maçlarda 19 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun kulübü ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.