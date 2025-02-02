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Anlaşma sağlandı: Al-Musrati, Beşiktaş'tan ayrılıyor

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Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında rekor bedelle Braga'dan kadrosuna kattığı Al-Musrati, Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'ya kiralık gidiyor. İki takım arasında yapılan anlaşmada 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu ve 2 milyon euroluk bonus maddesi yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Fransız ekibinden kiralama bedeli de alacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılarda geçen sezonun devre arasında Braga'da transfer edilen Al-Musrati ile yollar ayrılıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI, MONACO'YA GİDİYOR

Siyah-beyazlılar, Al Musrati'nin satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ NE KADAR KAZANACAK?

Monaco, Libyalı orta saha için Beşiktaş'a kiralama bedeli ödeyecek. Musrati'nin satın alma opsiyonu ise 11 milyon euro olacak. Monaco ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmada 2 milyon euroluk bonus maddesi de yer alıyor.

MUSRATI'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Al-Musrati, geçen sezonun devre arasında 11 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların en pahalı transferi konumunda. Beşiktaş'ta 38 maçta süre bulan Musrati, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşadı. Libyalı orta sahanın takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Anlaşma sağlandı: Al-Musrati, Beşiktaş'tan ayrılıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıosman baglar:

bedava verin yine gonderin

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