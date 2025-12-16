Anlaşma neredeyse tamam! Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz takviye
Fenerbahçe, orta saha transferinde rotayı Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, PSV Eindhoven forması giyen Hollandalı futbolcu Joey Veerman ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
- Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Hollandalı milli futbolcu Joey Veerman'ı transfer etmek istiyor.
- Joey Veerman'ın piyasa değeri 27 milyon euro ve kulübü PSV Eindhoven ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
- Joey Veerman, bu sezon PSV'de 22 maçta 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Ocak ayında orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, transferde gözünü PSV Eindhoven'a çevirdi.
ORTA SAHAYA HOLLANDALI VEERMAN
Sports Digitale'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, 8 numara transferi için PSV Eindhoven forması giyen Hollandalı milli futbolcu Joey Veerman'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki deneyimli oyuncu ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
BEŞİKTAŞ'LA DA ANILIYORDU
Veerman'ın ismi geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş ile de uzun süre boyunca anılmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon PSV'de 22 maça çıkan deneyimli orta saha, bu maçlarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 27 milyon euro olan Veerman'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.