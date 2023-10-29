Ankaralı Dağcılar Işık Dağı'na Tırmanış Gerçekleştirdi

Ankaralı dağcılar Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Işık Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları dolayısıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu Ankara İl Temsilciliği 100 dağcı ile tırmanış yaptı. Ankaralı dağcılar Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 dağcı ile Ankara'nın en yüksek noktası, 2026 metre olan Işık Dağı zirvesine tırmandı. Dağcılar ellerinde Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri tırmanışta saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudular. - ANKARA