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Ankaragücü'nün Yeni Teknik Direktörü Kenan Koçak Oldu

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MKE Ankaragücü, Cihat Arslan ile yollarını ayırdıktan sonra Kenan Koçak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ankaragücü Kenan Koçak'a emanet

Ercan ATA, ANKARA - MKE Ankaragücü yeni teknik direktörü Kenan Koçak'ı açıkladı.

Cihat Arslan ile yolların ayrılmasından sonra arayışa giren sarı-lacivertli kulüp Türkiye A Milli takımının eski hocalarından Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Hoş Geldin Kenan Koçak Kulübümüz,

Teknik Direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Cihat Arslan Kenan Koçak Ankaragücü Politika Futbol Ankara Spor

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