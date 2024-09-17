Ankaragücü'nün Yeni Teknik Direktörü Kenan Koçak Oldu
MKE Ankaragücü, Cihat Arslan ile yollarını ayırdıktan sonra Kenan Koçak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Ankaragücü Kenan Koçak'a emanet
Ercan ATA, ANKARA - MKE Ankaragücü yeni teknik direktörü Kenan Koçak'ı açıkladı.
Cihat Arslan ile yolların ayrılmasından sonra arayışa giren sarı-lacivertli kulüp Türkiye A Milli takımının eski hocalarından Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Hoş Geldin Kenan Koçak Kulübümüz,
Teknik Direktörlük görevi için Kenan Koçak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı."