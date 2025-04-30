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Ankaragücü, Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Ankaragücü, Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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MKE Ankaragücü, 4 Mayıs Pazar günü oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Kaplan, galibiyette önemli rol oynayan oyunculara çeyrek altın hediye etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ligin 37. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 4 Mayıs Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Mustafa Kaplan, Ahlatcı Çorum FK karşılaşmasında galibiyeti getiren golü atan Kwabena Owusu'nun yanı sıra bu golün asistini yapan Miraç Şimşek ile penaltı kurtaran Görkem Cihan'a çeyrek altın hediye etti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, minyatür kale ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlığı süren Dorin Rotariu, hafif hastalığı bulunan Yusuf Emre Gültekin ile tedavi süreçleri devam eden Ertaç Özbir ve Erten Ersu antrenmana katılmazken Özgür Aktaş ve Mahmut Tekdemir fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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