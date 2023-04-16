"Başkan hastaneye kaldırılıyor, ne diyorsunuz?" sorusuna Tolunay Kafkas'tan bomba tepki

Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından gazetecinin "Yönetim penaltıdan sonra maçtan çekilmeyi tartıştı. Başkan Faruk Koca belki de insanların kolları arasında hastaneye gidiyor. Hakem hakkında bir şey söylemeyecek misiniz" sorusuna bomba bir yanıt verdi. Kafkas güleç bir ifadeyle, "Ne söyleyeyim? Duygusal tepkiler bize zarar verir. Ben daha önce bunları çok yaşadığım için bir şey değişmez" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta son anda bulduğu gollerle Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Ankaragücü 81'de Ali Sowe'la öne geçti, Enner Valencia 87'de penaltıdan skoru eşitledi, 90+6'da Crespo Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi.

"FENALIK GEÇİRDİ"

Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin maçın ardından "Başkanımız fenalık geçirdi. Fenerbahçe'nin vicdanı rahat mı? Devre arası sahaya inip yöneticileri hakemi baskı altına aldı. Küme düşenler de belliyse biz boşuna oynamayalım" dedi.

"NE SÖYLEYEYİM?"

Teknik Direktör Tolunay Kafkas basın toplantısında gazetecinin, "Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın bayıldığı konuşuluyor şu an belki de insanların kolları arasında hastaneye gidiyor. Hakem hakkında bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi. Kafkas, "Ne söyleyeyim, ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Duygusal tepkiler vermek bize zarar verir. Ben bunları daha önce çok yaşadığım için biliyorum yani bir şey değişmez. Buradaki sorun burada hakemin yaptığı davranış değil, öncesi var. Bir sürü gelen olaylar var. İki kulübün çekişmesi maalesef Türk futbolunu bu duruma sokuyor. Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Söyleyecek çok fazla bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.