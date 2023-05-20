SPOR Ankaragücü Başkanı Koca Umarım Mete Kalkavan yarınki maçta zafiyet göstermez

??Sahada alınan yanlış kararların bedelini yöneticiler ve kulüp başkanları ödüyor

"Maalesef hakem havuzu birkaç hakem hariç futbolun bu hale gelmesinde en büyük sebeplerden biridir"

'Birçok kulüp başkanının yönetimi bırakacağını düşünüyorum'

'Ankaragücü'ne kim katkı sağlıyorsa bu makam onlarındır'

'İttifakla 12 puanımız direkt gitti'

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ ANKARA, (DHA) - MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Mete Kalkavan'nın 2 yıl önce yönettiği Kasımpaşa maçında verilmeyen penaltıyla küme düştüklerini belirterek, son oynadıkları Antalya spor maçındaki pozisyonla ilgili Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın görüşlerini beyan etmesini istedi.

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında HangiKredi Ümraniye spor ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ankara ekibinde başkan Faruk Koca, bugün düzenlediği basın toplantısıyla gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk sürecinde ve küme düşme hattındaki takımların tedirgin olduğunu ve bunun sebepleri olduğunu belirten Koca, 'Somut, artık tartışmasız pozisyonlar ve ittifakla hakemlerin kararlarının yanlış olduğuyla ilgili bu tür açıklamalar yapmak zorunda kalıyoruz. En son Antalya spor maçında son dakikada yaşanan bir pozisyon var. Ondan önce de yaşanan 2 pozisyon var. Ben o pozisyon ile ilgili MHK Başkanı Lale Orta hanımefendinin değerlendirmesini bilmek istiyorum. O pozisyon penaltı mı değil mi Bizim düşüncemiz o pozisyon penaltı, ele değiyor. Eğer bu pozisyonla ilgili doğru karar neyse bildirirlerse, bütün sezon boyunca öyle pozisyonlarla ilgili hakem kararlarını önlerine dökeceğim' dedi.

FUTBOLUN BU HALE GELMESİNİN SEBEPLERİNDEN BİRİ HAKEM HAVUZU

Yarın deplasmanda karşılaşacakları Ümraniye spor maçına atanan hakem Mete Kalkavan ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca, '2 yıl önce Kasımpaşa maçında yönettiği maçta verilmeyen penaltıyla biz küme düştük. Ankaragücü'nün yönettiği her maçında mağduriyetimiz had safhada. Umarım yarınki maçta böyle bir zafiyet göstermez, daha dikkatli olur. Maalesef hakem havuzu birkaç hakem hariç futbol dünyasının bu hale gelmesinde en büyük sebeplerden biridir. Kararı hakem veriyor, MHK bunları atıyor. Eğer federasyon yetkilileri, yönetim kurulu, temsilciler kurulu, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri kendine çekidüzen vermezse futbolun geleceği yok. Bugün başkanların çoğu başkanlığı bırakmak istiyor. Bir işte adalet yoksa o işte hiçbir kulüp başkanı motive olamaz ve bir gün bırakıp gider. Bu işin çilesini yönetimler çekiyor. Sahada alınan yanlış kararların bedelini yöneticiler ve kulüp başkanları ödüyor. Futbol kriterleri adil olmadığı için bu işin yükünü çeken kulüp başkanları buralarda uzun süre durmak istemiyor. Sivas spor'da Mecnun bey de artık bu işe devam etmek istemediğini söylüyor. Bildiğim birçok kulüp başkanı da bu durumda. Ben birçok kulüp başkanı ve yöneticinin yönetimi bırakacağını düşünüyorum. Hakem kararları ve yetkili kurullar bu özensizliği devam ettirirse burada kimse gelip kulüp başkanı olmaz ve futbolun geleceği de olmaz' diye konuştu.

'SON VİRAJDA MHK AZAMİ DİKKAT GÖSTERMELİ'

Her ay yönetim olarak 30-35 milyon lira ceplerinden para bularak bu kulübü yaşatmaya çalıştıklarını belirten Koca, 'Taraftar geliri yok, yayın geliri yok. Sadece yöneticiler ve sponsorluklarla bu kulüp ayakta duruyor. Yönetim kulübü çok iyi duruma getirmişken, şu andaki puan tablosunda istediğimiz yerde değiliz, başarısızız. Beklediğimizin çok altındayız. Bizden kaynaklanan yanı var, kararlardan kaynaklanan yanı var. İttifakla 12 puanımız direkt gitti. Dolaylı olarak da 18 puanımız gitti. Bugün bizim beklentimiz 1,5 puandı. Şu anda o hedeften uzağız. Hala daha düşmekle ilgili sancılar yaşıyoruz. Takımın potansiyelle ligde rahat kalacağını düşünüyorum. Kupada da hedefimiz var. Önümüzde 4 lig maçı, perşembe de kupa maçı var. Buraları hasarsız geçmek istiyoruz. Camiamızın ve taraftarımızın bütün tartışılacak konuları sezon sonuna bırakarak kulübün arkasında olmalarını rica ediyorum. Yarınki maçta da bütün gözler hakemin vereceği kararlar üzerinde olacak. Özellikle federasyon ve MHK yetkililerinin son virajda bütün takımlar için azami dikkat göstermesi gerekir. Bir yanlışın bedelinin takımlar için çok ağır olacağını bilmelerini istiyoruz şeklinde konuştu.

'BİZDEN DAHA İYİ OLACAKLARIN ÖNÜNÜ TIKAMAYIZ'

Ankaragücü'ne kendi yönetimlerinden daha faydalı olacak kişilerin önünü tıkamayacaklarını vurgulayan Koca, 'Bu anlamda onların önünü tıkayacak pozisyonda değiliz. Buradaki maksat Ankaragücü'ne destek ve faydadır. Bizden daha iyi yapacağına inandığımız kim varsa gelip bizimle görüşebilir. Ankaragücü'nü de geçmişteki olumsuz günlere, o pozisyona sokacak hiçbir yönetime de müsaade etmeyiz. Bunu bilmeleri lazım. Bizden daha fazla destek olacaklarını kamuoyu ile paylaşmaları ve verilerle göstermeleri gerekir. İnşallah sezon sonunda bir mali kongre yapmayı düşünüyorum. Kimse Ankaragücü'nden büyük değil. Ankaragücü'ne kim katkı sağlıyorsa, kim sportif olarak daha iyi yere getiriyorsa bu makam onlarındır' dedi.

'HEPİMİZ YANLIŞIN İÇİNDEYİZ'

1 Mayıs tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyetin Ankara'daki futbol kulüplerine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin soruya cevap veren Koca, ziyaretle ilgili gerçeği yansıtmayan olumsuz bir algı oluşturulduğunu ifade ederek, 'Kamuoyunda şöyle bir algı oluşturuluyor. Sanki kulüp başkanı ve yöneticiler gitti federasyonu uyardı ve federasyon karar değiştirdi. Böyle bir şey olamaz, olması da doğru değil. Bir kulüp başkanı ya da yöneticisinin telkiniyle federasyon işlerse bu yürümez. Federasyon, kararları kendisi almalı ve yanlış kararların bedelini ödemeli ve ödetmeli. Federasyon, kulüplerin üst kuruludur. Kulüpler uğradıkları mağduriyet veya haksızlıkları federasyona iletmek zorunda, federasyon da tedbirleri almak zorunda. Bugün futbol bu haldeyse, federasyon, kulüpler birliği, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, MHK yanlışın içinde. Bir kurumun yanlışıyla bu kadar hasar olmaz. Maalesef futbol şova dönük, tribünlerin de etkisi altında kalan bir spor dalı. Doğrularla gerçekler arasında kulüpler, federasyonlar çelişkide kalıyor. Maalesef kulüp başkanları, yöneticileri ve federasyon, camia baskısından doğrulardan yana tavır almaktan uzaklar. Çünkü gerçekte bir tribün var. Böyle bir dünya olamaz. Ben tribünlerin baskısı veya tepkisine göre kulüp yönetemem. Bunu da yapmadık, doğrular neyse onu yapmaya çalıştık' ifadelerini kullandı.